Der MDR nimmt dies zum Anlass und widmet dem Dynamo-Erfolgsjahr „Die lange Dynamo-Nacht“ – zu sehen am Samstag, 28. Januar, morgens von 00.25 bis 5 Uhr im MDR Fernsehen sowie im Stream unter www.mdr.de.

„Das ist unser Leben“, eine Dynamo-Eigenproduktion über die Aufstiegssaison 2015/16, bildet den Auftakt der „Langen Dynamo-Nacht“ im MDR Fernsehen. In der zweistündigen Dokumentation werden neben Traumtoren von Testroet, Eilers und Co. auch Rekorde präsentiert. Wer erinnert sich nicht an die gigantische Fan-Choreografie beim Heimspiel gegen Magdeburg, die es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat?! Mit über einer halben Millionen Zuschauern bei Heimspielen hat die SG Dynamo Dresden 2015/16 einen Allzeit-Rekord aufgestellt. All das und noch viel mehr zeigt die Doku über das „Sommermärchen“ an der Elbe.

Im Anschluss lässt Moderatorin Stephanie Müller-Spirra mit ihren Talkgästen Torsten Püschel (MDR TV-Kommentator), Ronny Maiwald (MDR Radio-Kommentator), Stefan Kutschke und Marco Hartmann (beide Spieler bei Dynamo Dresden) die vergangene Saison noch einmal Revue passieren. Zusammen schauen und analysieren sie das DFB-Pokalspiel aus dem Sommer vergangenen Jahres: Dynamo Dresden – RB Leipzig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen sowohl das Spiel, das mit einem Elfmeter-Krimi endete, als auch die Talkrunde im Studio als Bild-in-Bild. (pm)