Der Schnellste Rasensport der Welt

Gastgeber ist die Hurling-Abteilung des Rugby- und Cricketclubs Dresden, die bereits im vergangenen Jahr das letzte Turnier der Saison ausrichten durfte. „In Dresden haben wir die besten Bedingungen, können auf drei Feldern gleichzeitig spielen“, erklärt der Dresdner Team-Kapitän Konrad Menzel.



Wie funktioniert´s?



Mit Holzschlägern passen sich die neun Feldspieler einen baseballähnlichen Ball zu mit dem Ziel diesen über die Querstange des Rugbytores zu spielen oder in das Tor zu befördern. Die Spieler tragen einen Schutzhelm. Rund zwölf Mannschaften unter anderem aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden werden in Dresden antreten. Außerdem spielen die Frauen ihre Meisterschaft im sogenannten Camogie aus, die weibliche Version des Hurling.

Der erste Hurling-Verein in Deutschland wurde 2012 in Dresden gegründet. Inzwischen gibt es auch in Berlin, Darmstadt und Hamburg Hurling-Vereine. Konrad Menzel war in Dresden der erste Deutsche der sich dem Hurlingfieber nicht entziehen konnte. „In einem Irish Pub entdeckte ich eines Tages einen Zettel mit dem Hinweis, das Interessenten für Hurling gesucht werden“, erzählt der einstige Fussballer. Anfangs spielten sie in den verschiedenen Parks der Stadt. 2013 schlossen sie sich dem Rugby – und Cricketclub Dresden an und trainieren seitdem im Sportpark Ostra (mittwochs Athletiktraining, freitags Hurlingtraining). „Konrad Menzel fasziniert zum einen, die Internationalität des Sports.



Bunte Truppe



„Unsere derzeit 25 Mitglieder kommen aus Indien, Kolumbien, England, Kanada, Irland und Kenia“, erzählt er. Trotz der regelmäßigen Turniere, habe er noch genug Zeit für die Familie. Sport, Spaß und das Reisen könne er mit dem Hurling verbinden. „Auch der Verhaltenskodex auf dem Platz ist ein anderer als beim Fußball“, so Konrad Menzel weiter. „Nach dem Spiel treffen sich alle Teams zu einem gemeinsamen Dinner.“ Das Dresdner Team sucht weitere Mitstreiter ab 18 Jahre. Die Spielausrüstung (Schläger und Helm) wird zunächst gestellt, sollte aber später gekauft werden, wenn man länger dabei bleiben möchte. Am 30. September können alle Interessierte den Sport live im Sportpark Ostra erleben. Der Eintritt ist frei. Info: www.dresdenhurling.de