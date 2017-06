Depeche Mode verzauberte Dresden

Bereits Stunden vorher, versammelten sich viele Fans am Eingang zur "Rinne" im Ostragehege. Trotz Hoher Sicherheitsauflagen verlief der Einlass reibungslos und ohne Zwischenfälle.

"The Horrors" betraten 19 Uhr die Bühne uns sorgten für Stimmung unter den bereits dicht gedrängt vor der Bühne stehenden Fans. Pünktlich 20.45 Uhr war es endlich so weit, die britische Synth-Rock- bzw. Synthie-Pop-Gruppe "Depeche Mode" kam auf die Bühne und reichlich 35.000 Fans flippten aus. Mit Songs wie "Pain That I’m Used To", "World In My Eyes", "A Question Of Lust (Martin)", "Enjoy The Silence" u.a. begeisterten sie ihre Fans, die sehr textsicher waren und jeden ihrer Songs lautstark mitsangen. Selbst ein kurzer Regenschauer tat der Stimmung keinen Abbruch.

Rund um das Ostragehege hatten sich viele Fans versammelt und lauschten ihren Lieblingen Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher. Selbst in anderen Stadtteilen war "Depeche Mode" zu hören.

Nach reichlich zwei Stunden verabschiedete sich die Kultband mit ihrem Super-Hit "Personal Jesus" von ihren Dresdner Fans. Wir finden, es war ein fantastischer Abend.

Fotos: Büttner