DEL2 Interview mit René Rudorisch

Verbrennt die Hexe!

Hoyerswerda. „Ja, es findet wieder statt!", freuen sich die Veranstalter des Hexenbrennens in Hoyerswerda. Auch in diesem Jahr wird am Montag wieder eine Hexe 1000-Mann-Lager Hoyerswerda in den Flammentod geschickt. Und selbstkritisch geben die Veranstalter bekannt, dass die Versorgung diesmal sehr viel reichhaltiger ist. Pauline Matka vom SEP-Team sagte dazu: „Es wird Frisches vom Fass geben, ebenso wie Glühwein, Steaks und Bratwurst, Currywurst und Pommes von Fritz Curry, Eis, Waffeln und Zuckerwatte von Eis-Uli und Original ungarisches Lángos". Damit die Hexe ordentlich knistern kann, darf Brennmaterial diesmal bereits ab dem Samstag, um 10 Uhr auf dem Gelände abgeladen werden. Die Anlieferung ist bis einschließlich Montag, um 16 Uhr möglich. (Bitte keine Wurzeln oder andere schädliche Stoffe abgeben.) Die Absicherung der Veranstaltung übernehmen auch in diesem Jahr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hoyerswerda Altstadt. Bleibt nun noch eine Frage zu klären: Wann brennt die Hexe? Das Feuer wird mit Einbruch der Dämmerung entzündet.