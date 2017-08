Debütieren auf dem SemperOpernball

Rund 100 Paare eröffnen den größten und schönsten Opernball Deutschlands alljährlich und sorgen mit ihrer Choreografie für Gänsehautmomente – nicht nur bei Eltern und Familie, sondern bei den 2.500 Gästen in und den etwa 15.000 Schaulustigen auf dem Theaterplatz vor der Semperoper. Jetzt werden die Debütanten für den 13. SemperOpernball am 26. Januar 2018 gesucht.

Eine gewisse Tanzerfahrung ist dabei von Vorteil, denn anders als auf anderen Opernbällen wird den Debütanten in Dresden durchaus einiges Talent abverlangt. Denn der Eröffnungswalzer ist in eine unterhaltsam-anspruchsvolle und in jedem Jahr neue Choreografie eingebettet, für die seit Jahren Tassilo und Sabine Lax von der gleichnamigen Tanzschule verantwortlich sind. Ebenfalls eine Dresdner Besonderheit ist, dass alle Damen im gleichen Ballkleid, mit gleichem Schmuck, Make-up und gleichen Frisuren und Schuhen auftreten, was dem SemperOpernball sein einzigartig homogenes Bild verleiht.

Debütant werden können Damen und Herren im Alter von 16 bis 29 Jahren. Bewerbungen als Paar sind ausdrücklich erwünscht. Die Bewerbungsunterlagen und Informationen findet man im Internet unter http://www.semperopernball.de/ in der Rubrik Debütanten.

Die Termine für die Castings stehen unterdessen auch schon fest. Das erste Debütantencasting findet am 1. September im MDR-Landesfunkhaus in Dresden statt, ein zweites dann am 15. September beim MDR in Leipzig. Eine prominent und fachlich besetzte Jury entscheidet darüber, ob Bewerber als Debütanten zugelassen werden.