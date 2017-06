Click Clack – Nummer 10

Wir sind voller Ideen und voller Tatendrang. Wir kennen unsere dunklen Geheimnisse, die tief in uns schlummern und nur darauf warten, dass die ersten Sonnenstrahlen sie erwecken. Wir wissen, was wir wollen und wir holen es uns. Selbst nach so vielen Jahren und nach so vielen Sonntagen, werden wir nicht müde, immer noch zu planen, zu organisieren, zu überlegen und zu feiern. Das CLICK CLACK ist unser wunder Punkt. Dieser eine Sonntag im Jahr ist unsere Achillesferse. Würden wir dort getroffen, würden wir sterben. Würde es diesen Sonntag nicht geben, würden wir auch so keinen Bock mehr auf Mukke haben. Also streicheln, pflegen und hüten wir unser CLICK CLACK.

Im Herbst, im Winter und im Frühling wachen wir um unser Baby. Wir starren es an. Wir lassen es wachsen, bis es wieder zu dem erwacht, was es ist: ein Sonntags-Festival für die beste elektronische Musik mitten im Sommer. Mitten in Dresden.

Im Jahr 2017 setzten wir unsere Obsession fort. Am 2. Juli strecken wir im Rhythmus die Hände gen Himmel zur Sonne und bewegen unsere Füße im Takt. Wir feiern mit all denen, die unsere Leidenschaft und unsere Liebe teilen. Wir tanzen mit all denen, deren Herzen gleichzeitig mit unseren springen, sobald der Beat angeht. Wir laden all diejenigen ein, die elektronische Musik genauso lieben wie wir. Wir wollen keine Unterteilung und Abgrenzung. Wir wollen einfach nur den Bass sprechen lassen.

Was: CLICK CLACK 2017

Wann: 2. Juli, 10 bis 22 Uhr / Aftershowparty ab 22 Uhr in der Showboxx

Wo: Showboxx Openair Gelände / Citybeach / Leipziger Str. 31, 01097 Dresden

Einlass ab 18 Uhr, Tageskasse ab 10 Uhr.