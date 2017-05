Claus M. wird vermisst!

Eggerts Ostwind – Südseekönig

Sachsen. Das Begriffspaar „Sinti und Roma" gilt als politisch korrekt. Und wenn wir uns erinnern oder nachlesen, was manche unserer Eltern oder Großeltern über die „Sinti und Roma", also die „Zigeuner", erzählten (oft, ohne je einem Vertreter/einer Vertreterin dieser Volksgruppen begegnet zu sein), dann sehen wir das ein. Das Problem: Es gibt Sinti und Roma, die sich weder den Sinti noch den Roma zugehörig fühlen und lieber „Zigeuner" genannt werden wollen. In ähnlichem Sinne erweist sich Berlin als problembeladen: Eine der Straßen im Regierungsbezirk Mitte heißt (übrigens seit mehr als 300 Jahren) Mohrenstraße – und das trotz anhaltender Debatten um die Inkorrektheit des Begriffes „Mohr". Also: Wer sich hierzulande politisch korrekt ausdrücken will, muss ziemlich viel beachten, und wer das nicht kann oder will, der muss wenigstens hart im Nehmen sein. Was wiederum für manche Zeitgenossen eine geradezu empörende Zumutung darzustellen scheint: Die neu gekürte AfD-Spitzenkandidatin für den Bundestag erklärte beispielsweise gleich mal, ab sofort liege „political correctnes" auf dem Müllhaufen der Geschichte. Das könnte den Verlag Astrid Lindgrens erfreuen: Pippi Langstrumpfs Papa muss schließlich in heutigen Ausgaben „Südseekönig" heißen statt – nun ja, wir wollen den inkorrekten alten Namen lieber nicht nennen. Schließlich könnte die AfD irgendwann ebenfalls auf dem genannten Haufen landen. Und wir politisch schutzlos in der Gegend herumstehen.