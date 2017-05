Carte-Blanche-Chefin fährt jetzt Straßenbahn

1.Chartity Oldtimer Rallye in Riesa

Riesa. 45 blank polierte Old- und Youngtimer waren dem Ruf des Riesaer Lionsclubs gefolgt und haben sich auf eine Rallye duch den Landkreis begeben. Vom Startpunkt, dem Handelshof Riesa, ging es nach Meißen auf den Betriebshof der Verkehrsgesellschaft und dann zum Autohaus Widmann in Zeithain. Unterwegs forderte die Strecke den Fahrern in den betagten Mobilen eine Menge ab und auch die Geschicklichkeitsprüfungen an den Etappenpunkten überraschten. 45 blank polierte Old- und Youngtimer waren dem Ruf des Riesaer Lionsclubs gefolgt und haben sich auf eine Rallye duch den Landkreis begeben. Vom Startpunkt, dem Handelshof Riesa, ging es nach Meißen auf den Betriebshof der Verkehrsgesellschaft und…