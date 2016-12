Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Renitente Ladendiebin gestellt

Dienstagnachmittag machten Dresdner Polizeibeamte eine renitente Ladendiebin (25) in Dresden-Cotta dingfest.

Die junge Frau hatte in einem Einkaufsmarkt an der Hamburger Straße mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen. Als sie von einer Ladendetektivin (64) angesprochen wurde, schlug die 25-Jährige sofort um sich. Die Detektivin konnte die Ertappte dennoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten.

Die 25-Jährige wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen. (ml)



Einbruch in Bürogebäude

Dienstagabend brachen Unbekannte die Zugangstür eines Bürogebäudes an der Blasewitzer Straße in Dresden-Johannstadt auf und drangen in die Räume ein. Anschließend stahlen sie eine Kaffeemaschine im Wert von etwa 2.000 Euro aus dem Eingangsbereich. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (ml)



Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in die Büroräume einer Werkstatt an der Bremer Straße in Dresden-Friedrichstadt eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. In der Folge stahlen sie ein Notebook sowie etwas Bargeld. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 840 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. (ml)



Opel gestohlen

Dienstagabend begaben sich Unbekannte in die Umkleidekabine einer Sporthalle an der Döbelner Straße in Dresden-Trachenberge und stahlen einen Autoschlüssel. Kurz darauf entwendeten sie den dazugehörigen Opel Insignia, der vor der Tür stand. Der Wert des vier Jahre alten Wagens ist nicht bekannt. (ml)