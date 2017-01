Beschi...: Feuchttücher wegspülen

Drogenbande vor Gericht, Hunderttausende Euro erwirtschaftet

Bautzen. Die große Jugendstrafkammer des Landgerichts Görlitz in Bautzen muss sich mit 114 Fällen der gemeinschaftlich gewerbsmäßigen unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln und des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln befassen. In der Zeit vom 01.01.2013 bis 02.08.2016 sollen sich die fünf Angeklagten in unterschiedlicher Beteiligung Cristal in Tschechen verschafft, nach Deutschland eingeführt und in Bautzen veräußert haben. Angeklagt sind ein 27jähriger türkischer Staatsangehöriger, ein 25jähriger deutscher Staatsangehöriger aus der Russischen Föderation und drei deutsche Staatsangehörige, ein 24-Jähriger, ein 23-Jähriger sowie ein 22 Jähriger. Der 27 jährige soll an 9, der 25-Jährige an 114 Taten, der 24-Jährige an 50, der 23-Jährige an 55 und der 22-Jährige an 41 Taten beteiligt gewesen sein. Durch den Verkauf von Crystal hätten sie Erlöse zwischen rd. 12.000 Euro und rd. 170.000 Euro erzielt. Der türkische Staatsangehörige ist nicht vorbestraft. Die übrigen Angeklagten sind zwischen 2 und 10 mal vorbestraft. Es sind derzeit 2 Verhandlungstage angesetzt.(lausitznews)Die große Jugendstrafkammer des Landgerichts Görlitz in Bautzen muss sich mit 114 Fällen der gemeinschaftlich gewerbsmäßigen unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln und des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit…

weiterlesen