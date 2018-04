Berufswunsch Polizist: Vorher informieren!

Neues Magazin "MeißenKurier"

Meißen. In dieser Woche erscheint zum ersten Mal der „MeißenKurier". Das neue Stadtmagazin in handlicher Form ist in enger Zusammenarbeit des WochenKurier mit der Stadt Meißen entstanden, wird nun quartalsweise herausgebracht und ist in Auslagestellen der Stadt Meißen und beim Meißner Wochenkurier erhältlich. Natürlich ist der "MeißenKurier" auch online als E-Paper zu lesen: >>HIER<< Auslagestellen: - Aufsteller Eingangsbereich Markt 3 - Aufsteller Eingangsbereich Leipziger Straße - vor dem Standesamt - im Bürgerbüro - vor dem Büro OB - im Stadtmuseum - in der Bibliothek - in der Tourist-Information - im Familienamt - im Finanzverwaltungsamt - im Ordnungsamt/beim Bürgermeister - Filmpalast Meißen - WochenKurier Meißen - Fitness Arena Meißen - Wellenspiel Meißen