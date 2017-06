Begegnung mit Chemnitzer FC abgesagt

Das für Mittwoch, den 5. Juli, angesetzte Benefizspiel beim Chemnitzer FC kann aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Darüber informierte der Drittligist. Über einen möglichen Nachholtermin werden sich beide Vereine verständigen.

Für das abgesagte Testspiel beim FC Carl Zeiss Jena wurde kurzfristig Ersatz gefunden: Die SGD trifft am Sonntag, dem 2. Juli, auf Regionalliga-Aufsteiger VSG Altglienicke. Anstoß ist um 14 Uhr im Willy-Tröger-Stadion in Pirna-Copitz.

Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse, diese öffnen um 12.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Vollzahler sowie 6 Euro ermäßigt. Ermäßigung erhalten Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sowie Fans mit Behinderung nach Vorlage eines Nachweises. Auf der Birkwitzer Straße steht ein Parkplatz zur Verfügung.

Tickets werden erstattet: Wer Karten für den Test in Jena erworben hat, kann sich per E-Mail (ticket@fc-carlzeiss-jena.de) oder telefonisch (+49 3641 765 128) an den Gastgeber wenden.

„Dynamobil": Der mobile Fanshop ist am Mittwoch in Großenhain, am Sonntag in Pirna sowie am 8. Juli in Oppach für die Dynamo-Fans vor Ort. (pm)