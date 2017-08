„Bahnstreicheln“: Verrückt oder lebensmüde?

Straßenbahnfahrer in der Linie 13 zu sein macht an manchen Abenden sicher keinen Spaß. Zumindest nicht an lauen Abenden im Bereich Görlitzer/Louisenstraße. Denn dann warten wieder die Bahnstreichler am Straßenrand, gern auch direkt auf der Straße, um eine vorbeifahrend „13" mit der Hand zu berühren.

„Wir beobachten das Phänomen seit etwa drei Jahren", sagt DVB-Sprecherin Anja Ehrhard. Wobei das Berühren der dort inzwischen sehr langsam fahrenden Bahn nur eine Seite des abendlichen Vergnügens ist. „Da werden Füße erst kurz vor Heranfahren der Bahn vom Gleis gezogen", weiß Frau Ehrhard. Zum Glück sei bisher noch kein schwerer Unfall passiert...

Mit einer Plakataktion in der „13" und anderen Neustadt-Linien, im Bahn-TV und über Facebook machen die Verkehrsbetriebe ihrem Unmut nun Luft. Und drohen an: Wenn das nicht aufhört, fährt die „13" nachts nicht mehr über die Görlitzer/Louisenstraße. „Was wir natürlich nicht wollen und was nur die letzte Lösung sein kann", heißt es bei den DVB.

Ob die Botschaft ankommt werden die nächsten lauen Sommerabende zeigen.