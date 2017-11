Aus dem Polizeibericht...

87-Jährige in Dresden-Johannstadt beraubt – Zeugenaufruf

Gestern Abend, 14. November, raubte ein Unbekannter einer Seniorin (87) die Handtasche. Die Dresdnerin erlitt dabei schwere Verletzungen.



Am Abend lief die 87-Jährige zu Fuß von der Holbeinstraße kommend die Permoserstraße entlang. Plötzlich riss ihr ein Unbekannter an der Handtasche. Die Frau versuchte noch die Tasche festzuhalten. Im Gerangel stürzte sie und wurde verletzt. Der Räuber flüchtete mit der Tasche. In dieser befanden sich Ausweise, Geldkarten und Bargeld. Die 87-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird derzeit stationär behandelt.



Die Tasche konnte in der Nacht auf einem Spielplatz in einem Innenhof der Permoserstraße gefunden werden. Es fehlte das Bargeld.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Raubes übernommen.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Täter oder dessen Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (ju)

Achtung Telefonbetrüger in Dresden-Niedersedlitz!

Telefonbetrüger versuchten gestern Nachmittag, 14. November, mit einer Mischung aus Enkeltrick und der Masche falscher Polizeibeamter an Geld eines Dresdners zu kommen.



Mit den Worten „Rate mal wer hier ist?“ meldete sich am Nachmittag ein Mann bei einem 80-jährigen Dresdner. Dieser glaubte zunächst, dass es sich um seinen Neffen handeln könnte. Diese Vorlage griff der Betrüger auf und bat im Gespräch um mehrere zehntausend Euro für einen Immobilienkauf. Dem 80-Jährigen war jedoch zwischenzeitlich klar geworden, dass es nicht sein Neffe ist.

Als dieses Gespräch beendet war, klingelte das Telefon erneut. Der Anrufer gab sich als Polizist aus Leipzig aus und bezog sich auf das vorangegangene Gespräch mit dem „Neffen“. Danach rief dieser falsche Neffe erneut bei dem Dresdner an.



Offensichtlich versuchten die Anrufer mit der Vermischung zweier schon bekannter Betrugsmaschen zunächst Informationen zu den finanziellen Verhältnissen des Dresdners zu erlangen. Letztlich ging es darum, an sein Geld zu kommen.



Der 80-Jährige hatte jedoch sehr schnell gemerkt, dass hier Betrüger am Werk sind. Nach den missliebigen Anrufen verständigte er die Polizei, die nun weitere Ermittlungen führt.



Die Polizei rät:

Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag!

Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen!

Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld!

Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei!

(ju)