Aus dem Polizei-Bericht...

Einbruch in Büro



Zeit: 26. Dezember, 19.45 Uhr festgestellt

Ort: Dresden-Innere Neustadt



Unbekannte brachen die Tür zu einem Büro an der Glacisstraße auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Laptop im Wert von rund 750 Euro. Zudem war ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. (ju)



Spinde aufgebrochen



Zeit: 26. Dezember, 2 Uhr bis 08.30 Uhr

Ort: Dresden-Kaditz



An der Lommatzscher Straße hebelten Unbekannte ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen eines Freizeitcenters. Dort brachen sie etwa 40 Spinde auf, durchsuchten diese und stahlen rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro beziffert. (ju)



Zigarettenautomat gesprengt



Zeit: 26. Dezember, 22.40 Uhr

Ort: Dresden-Trachau



Gestern Abend zündeten Unbekannte Pyrotechnik in einem Zigarettenautomaten an der Wilder-Mann-Straße. Der Automat wurde durch die Detonation zerstört. Teile des Automaten beschädigen zudem einen VW Tiguan sowie eine Grundstücksmauer. Die Unbekannten hatten aus dem Automaten die Geldkassette mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. (ju)



Diebstähle aus Fahrzeugen



Zeit: 24. bis 26. Dezember

Ort: Stadtgebiet Dresden



Über die Weihnachttage brachen Unbekannte vier Pkw (3x VW, 1x BMW) im Stadtgebiet auf und stahlen aus diesen eine Auto-Musikanlage, Geschenke, Bargeld und persönliche Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes wurde noch nicht abschließend beziffert. Der Sachschaden summiert sich auf rund 2.800 Euro. (ju)



Schmierereien an Balkon



Zeit: 26. Dezember, 10 Uhr festgestellt

Ort: Dresden-Gorbitz



Während des Wochenendes beschmierten Unbekannte ein Haus an der Robinienstraße mit einem Hakenkreuz sowie einem Schriftzug. Die Schmierereien wurden mit weißer und blauer Farbe aufgebracht.



Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (ju)