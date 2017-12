Arnholdbad: Jetzt sind auch die Stelen schick

Eislöwe Rajala freigestellt

Dresden. Die Dresden Eislöwen haben Juuso Rajala für ein Try-Out beim HockeyAllsvenskan-Klub IF Troja-Ljungby in Schweden bis Ende des Monats freigestellt. Der Finne reist noch heute Abend nach Schweden und wird voraussichtlich bereits am Freitag das erste Punktspiel im Norden absolvieren. (pm)