51. SUPERBOWL: Live-Übertragung im UFA-Palast

Die Playoffs sind vorbei, die Teilnehmer des Superbowl stehen fest: Wenn am ersten Februar-Sonntag, dem 5. Februar, traditionell das Kick-Off zum großen Finale der amerikanischen Profifootball-Liga NFL statt-findet, wird der Kristallpalast wieder zur Footballarena: Das Kino überträgt das Endspiel zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots aus dem NRG Stadium in Houston, Texas, live auf die große Leinwand und erhält dabei auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung von den Dresden Monarchs.

Ab 22.30 Uhr öffnet das Multiplex seine Pforten für Fans des ovalen Schweineleders, wo sowohl das Spiel, als auch die spektakuläre Halbzeitshow, in der in diesem Jahr Lady Gaga auftreten wird, bis in die frühen Morgenstunden bei bester Bildqualität live auf der über 150 Quadratmeter großen Leinwand des Premierensaals verfolgt werden kann.

Im Foyer werden auch die Lokalhelden der Dresden Monarchs ihren Verein vorstellen und für Fotos und Autogramme sowie für Fachsimpeleien zur Verfügung stehen. Fans haben außerdem die Möglichkeit, sich mit amerikanischen Spezialitäten wie HotDogs und Nachos zu stärken.

Da die Nachfrage so groß ist, dass ein Saal bereits nahezu ausverkauft ist, wird der Kristallpalast das Finale auch in diesem Jahr wieder parallel in einem zweiten Saal zeigen. Letzte Tickets zum Preis von 5 Euro, die als Verzehrgutschein von gleichem Wert fungieren, sind ab sofort an der Kinokasse erhältlich. (pm)