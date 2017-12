5. Eislöwen Kids Day am 20. Januar

Eggerts Ostwind – Offen oder zu?

Sachsen. Schon der Kalender macht die Sache unübersichtlich: Heiligabend fällt in diesem Jahr auf den 4. Adventssonntag. Das hat bereits die Weihnachtsmarktplaner ins Grübeln gebracht. Aber auch die Festspätstarter stehen vor wichtigen Fragen. Zum Beispiel, ob vor der Bescherung für die Gattin noch rasch ein nettes Parfüm erworben werden kann. Oder die traditionellen Weihnachtspralinen für die Schwiegermutter. Oder gar die Gans. Um es klar zu sagen: Die Festnotkäufe sollten in diesem Jahr schon für den 23. Dezember eingeplant werden. Am 24. steht der Späteinkaufsroutinier nämlich vor einem kaum lösbaren Öffnungszeitenrätsel – vom Last-Minute-Kauf des letzten, wie stets schönsten Baumes mal abgesehen. In Sachsen-Anhalt gilt am Heiligabend generell Verkaufsruhe. In Brandenburg kann, muss aber nicht von 7 bis 14 Uhr geöffnet werden, in Sachsen ebenfalls, hier aber nur für drei Stunden. Einige Supermarktketten bleiben bundesweit gänzlich geschlossen. Also: Feinplanung ist nötig! Wobei zu bemerken bleibt: 71 Prozent der Deutschen sparen sich solchen Stress. Sie haben die wichtigen Festtagskäufe im Sommer und Herbst, spätestens im November erledigt. Ihnen, aber auch den übrigen 29 Prozent sei ein besinnliches Fest gewünscht! Ihr Hans Eggert