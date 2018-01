3. Küchenparty bringt 31.000 für "Aufwind"

"Ich bin überwältigt - von diesem einzigartigen Event und vor allem von der großen Spendenbereitschaft", freut sich die Vorsitzende des Aufwind e.V. Petra Lauber. Mit so viel Geld haben wir niemals gerechnet."

Über 160 Gäste sind der Einladung zur Küchenparty gefolgt und verlebten einen entspannten Abend mit vielen kulinarischen Genüssen. Dazu hatte Gerd Kastenmeier mit seinem Team über 20 Partner eingeladen, ihre kulinarischen Spezialitäten, Weine und Edelbrände wie auf einem Markt zu präsentieren. Zahlreiche Gastronomen waren mit eigenen Live-Cooking-Stationen vor Ort, darunter das Kempinski Taschenbergpalais, das Hotel Gewandhaus mit dem Kuchenatelier und die Oberschänke.

Feinkostspezialist "Perfetto" aus dem Karstadt präsentierte internationale Schinkenspezialitäten, die Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren verwöhnte zusammen mit Kastenmeiers Clubrestaurant mit gut gereiftem Pastrami. Der Frankreichladen "Savoir Vivre" war mit französischer Käsevielfalt vor Ort, das Dresdner Backhaus ergänzte mit überraschender Brotauswahl, und für den süßen Abschluss sorgte die Schokoladensommelière Sarah Gierig aus der Bäckerei & Konditorei Gierig in Neustadt/Sachsen.

Begleitend luden über zehn Weingüter aus Deutschland, Italien und Österreich zum Probieren ein, darunter bekannte Namen wie Taittinger Champagner, Dreissigacker sowie Schloss Proschwitz und Karl Friedrich Aust aus der Region. Alternativ konnte man zum Beispiel einen Edelbrand von der Edelobstbrennerei Ziegler genießen oder einen Gin Tonic mit Juniper Jack London Gin.

"Jeder einzelne Partner hat sich mit so viel Herzblut engagiert", so Gerd Kastenmeier. "Die Zusammen- arbeit mit den Kollegen macht riesigen Spaß, alle ziehen an einem Strang und am Ende steht so ein toller Erfolg. Ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren!"

Erlös für Schulranzenprojekt

Der Erlös des Abends geht an den "Aufwind - Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V.", der sich seit 17 Jahren um sozial benachteiligte Kinder kümmert.

Die Einnahmen aus der "Küchenparty" sollen in das Schulranzenprojekt fließen. Aufwind will möglichst allen sozial benachteiligten Schulanfängern in Dresden einen neuen Schulranzen kostenlos zur Verfügung stellen. Das sind rund 630 Kinder, welche derzeit Kindertagesstätten im Raum Dresden besuchen. "Der erste Schultag soll für alle Kinder etwas Besonderes sein", betont Petra Lauber. "Ein eigener Ranzen ist nicht nur ergonomisch wichtig, er stärkt auch das Selbstwertgefühl und ermöglicht benachteiligten Kindern einen guten Start in ihre Schulzeit."

Küchenparty -Idee aus Leipzig

Die Küchenparty fand zum 3. Mal statt. Zuvor hatte das Kastenmeiers fünfmal zur „Koch-Gala“ eingeladen. Insgesamt wurden in sieben Jahren mehr als 266.000 Euro an den Sonnenstrahl e.V. für die Kinderkrebs- forschung überwiesen.

Die Idee eines Fundraising-Events im „Kastenmeiers“ hatten TV-Moderator Peter Escher und der Vorstand des Sonnenstrahl e.V. Peter Musil aus Leipzig mitgebracht und gemeinsam mit Gerd Kastenmeier ein Konzept für Dresden entwickelt.