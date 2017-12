24. Dresdner Stollenfest

Ein Riesenstriezel, mehrere Tonnen schwer, über 500 Teilnehmer im großen Festumzug, das Dresdner Stollenmädchen als sympathische Schirmherrin: Zehntausende Gäste aus aller Welt: Das sind die Zutaten für Dresdens vorweihnachtlichen Veranstaltungshöhepunkt – das Dresdner Stollenfest.

Bereits zum 24. Mal feiern die Mitglieder des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. ihren Dresdner Christstollen und das Handwerk. So auch am kommenden Samstag, 9. Dezember. Zum Höhepunkt der Stollensaison wird sich die historische Innenstadt wieder in ein Meer aus weißen Bäckermützen verwandeln, wenn die Bäcker und Konditoren der Stadt und Umgebung ihren Riesenstollen im Festumzug begleiten. Neben Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert freuen sich die Gastgeber vor allem auch auf den Besuch von Vertretern des europäischen Bäcker- und Konditorenverbandes: Die "European Confederation of national Bakery and Confectionery Organisations" tagt in der Stadt. Bäcker und Konditoren aus Spanien, Italien, Schweden, Frankreich und Griechenland werden sich beim Fest unter die stolzen Dresdner Stollenbäcker mischen und sind schon jetzt gespannt: Ein so großes Fest für ein Traditionsgebäck sucht schließlich weltweit seines gleichen.



Tonnenweise Stollenglück. Beim großen Stollenspektakel in der Landeshauptstadt werden wieder Zehntausende Gäste aus aller Welt erwartet. Los geht es am Samstag bereits ab 9.30 Uhr. Hier flaniert neben den ersten Besuchern auch der sächsische Hofstaat. Auf der Bühne direkt vor dem Hotel Taschenbergpalais Kempinski, gegenüber des Residenzschlosses, begrüßt MDR-Moderatorin Maira Rothe ab 10 Uhr das Publikum und ausgemachte Stollenliebhaber wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Er wird das Fest eröffnen. Mit ihm gemeinsam feiern zahlreiche Gäste, das Dresdner Stollenmädchen sowie Vertreter des internationalen Bäckerhandwerks und der regionalen Stollenzunft. Gegen 11 Uhr schließlich hat ein weiterer Star seinen großen Aufritt: Der Riesenstollen, der bereits vergangene Woche zusammengebaut wurde, wird feierlich enthüllt. Dann werden endlich auch Größe und Gewicht des überdimensionalen Weihnachtsgebäcks bekannt gegeben.



Jahrhundertealte Geschichte – in 21 Bildern präsentiert. Im Herzen der Altstadt sammeln sich zu dieser Zeit bereits über 500 Akteure für den großen Festumzug. Angeführt vom 23. Dresdner Stollenmädchen Hanna Haubold, der Schirmherrin des Festes, zeigen 21 liebevoll gestaltete Umzugsbilder die Geschichte des Dresdner Stollens. Hunderte Bäcker und Konditoren begleiten „ihren Riesen“. Klempner, Schornsteinfeger, Räucherkerzenmacher und viele andere Handwerkskollegen unterstützen die backenden Gesellen und Meister – im Zug der befreundeten Handwerkerinnungen. Sechs sind es in diesem Jahr. Auf ihrem Weg zum Striezelmarkt, durch die Straßen und Gassen der Altstadt, werden sie von Gästen aus aller Welt bejubelt.



Tausende Stücke – für den guten Zweck verkauft. Auf dem Altmarkt angekommen, trifft der Riesenstollen auf einen weiteren Riesen: Mit dem 1,60 Meter langen, zwölf Kilogramm schweren Stollenmesser wird der XXL-Stollen dann von René Krause, 1. Deutscher Meister der Bäckermeister, angeschnitten und an die Festbesucher verkauft. Ein Riesenstollen-Stück (ca. 500 Gramm) gibt es für 6 Euro direkt an der Striezelmarkt-Bühne. Den Großteil des Erlöses stiftet der Stollenschutzverband für einen guten Zweck sowie für die Förderung des Bäckernachwuchses.



Stollenfest-Tradition. Mit dem Fest in der Dresdner Altstadt feiern die Dresdner Stollenbäcker und Konditoren Dresdens berühmtes Weihnachtgebäck und die jahrhundertelange Stollenbacktradition. Den ersten Riesenstollen gab August der Starke 1730 in Auftrag: Anlässlich des Zeithainer Lustlagers ließ er sich von seinem Hofbäckermeister Johann Andreas Zacharias und zahlreichen Bäckerknechten einen rund 1.800 Kilogramm schweren Christstollen backen. Seit 1994 lassen die Bäcker und Konditoren des Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V. diese Tradition aufleben und fertigen alljährlich anlässlich des Dresdner Stollenfestes einen Riesenstollen.



Ablauf:

* ab 9.30 Uhr: Start des Programms auf der Bühne am Taschenberg vor dem Hotel Taschenbergpalais Kempinski unweit des Residenzschlosses – Begrüßung der Gäste durch August den Starken und den barocken Hofstaat

* 10 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert, den Dresdner Stollenbäckern und dem Dresdner Stollenmädchen

* gegen 10:45 Uhr: Enthüllung des Riesenstollens an der Taschenberg-Bühne

* 11 Uhr: Start des Festumzuges durch die Dresdner Altstadt hin zum Striezelmarkt

* gegen 11:50 Uhr: Ankunft des Riesenstollen-Wagens auf dem Striezelmarkt

* 12 Uhr: Beginn des Programms auf der Striezelmarktbühne

* gegen 12:15 Uhr: Anschnitt des Riesenstollens durch das amtierende Stollenmädchen Hanna Haubold und den 1. Deutschen Meister der Bäckermeister René Krause

* ab 12:20 Uhr: Beginn des Riesenstollenverkaufs

* gegen 15:30 Uhr: Veranstaltungsende

Im Video: Festumzug 2016 mit dem tonnenschweren Riesenstollen.