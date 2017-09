2. Girls on Ice Day am 7. Oktober

Dresden. Nach der Premiere in der letzten Saison veranstaltet pünktlich zum Beginn der neuen Spielzeit der Eissportclub Dresden (ESCD) gemeinsam mit dem Dresdner Eislauf-Club (DEC) den 2. GIRLS ON ICE DAY. Ziel soll es dabei sein, besonders Mädchen für das Eislaufen zu begeistern und das eine oder andere Talent für die verschiedenen Eissportarten zu gewinnen. Die Vereine laden deshalb alle interessierten Mädchen im Alter von 3 bis 8 Jahren am 7. Oktober in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in die EnergieVerbund Arena Dresden ein. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Schnuppertraining zu gewinnen. Sowohl die Eishockey-Mädchen der Dresdner Eislöwen Juniors als auch die Eiskunstlauftalente des DEC werden am Aktionstag ihr Können präsentieren. Denjenigen, die noch nie auf dem Eis gestanden haben, stehen die erfahrenen Nachwuchstrainer beider Vereine mit Rat und Tat zur Seite. Neben den Aktivitäten auf dem Eis besteht die Möglichkeit, sich zum Eislöwen schminken zu lassen, auf der Hüpfburg zu toben und jede Menge Wissenswertes direkt von den Experten zu erfahren. Mitzubringen sind Ellenbogen- und Knieschützer, ein Helm, Handschuhe und wenn vorhanden Schlittschuhe. Für die Mädchen, die noch keine Schlittschuhe besitzen, gibt es die Möglichkeit sich vor Ort ein Paar auszuleihen. Ebenso steht eine gewisse Anzahl an Helmen und Schützern zur Verfügung. Bei Interesse am 2. GILRS ON ICE DAY bitten wir um eine kurze Anmeldung mit Namen, Schuhgröße (wenn benötigt) und Alter des Kindes bis zum 5. Oktober an info@eisloewen-juniors.com. (pm) Nach der Premiere in der letzten Saison veranstaltet pünktlich zum Beginn der neuen Spielzeit der Eissportclub Dresden (ESCD) gemeinsam mit dem

weiterlesen