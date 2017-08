Motorrad Convention steigt am Bernsteinsee

Die direkt am Bernsteinsee gelegene Veranstaltung wurde mit viel Engagement geplant und wird unter anderem durch die Unterstützung der Dorfbewohner und des Dorfklubs umgesetzt. Gastfreundschaft wird am kommenden Wochenende in Burghammer großgeschrieben, und das nicht unbedingt nur für Motorradfahrer.



Programm für alle

Neben Riesenhüpfburg, Softeis, einer gemeinsamen Ausfahrt um 14 Uhr, Bikerspielen und natürlich einer Menge Motorräder, die es zu bestaunen gibt, wird auch die Verkehrswacht Sachsen vor Ort sein und das Wissen und Können der Besucher testen. Am Freitagabend läutet ein DJ das Wochenende ein. Am Samstag bilden ab 20 Uhr die beiden Bands „Ram Road“ und „Cashley“ den Höhepunkt des Programms. Das alles lädt natürlich zum Bleiben ein. Somit darf wie immer kostenlos gezeltet werden.