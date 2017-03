Mit geklautem Auto durch Aldi-Scheibe

In der vergangenen Nacht haben bislang Unbekannte ein Auto in Hoyerswerda gestohlen und sind damit nach Lauta/Torno gefahren. Hier durchbrachen der oder die Täter mit dem geklauten Opel Astra die Schaufensterscheibe eines Discounters und stahlen einen kompletten Zigarettenträger.

In den frühen Morgenstunden wird die Feuerwehr alarmiert, angeblich stünde eine Mülltonne am Grünewaldring in Brand. Bei Ankunft der Brandschützer stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem brennenden Objekt um das gestohlene- und als Einbruchswerkzeug missbrauchte Auto handelt.

Im Polizeibericht heißt es dazu:

Gestohlenes Auto ausgebrannt aufgefunden

Hoyerswerda, Liselotte-Herrmann-Straße

Lauta, Friedensstraße

Hoyerswerda, Grünewaldring

09.03.2017, 22:50 Uhr - 10.03.2017, 04:50 Uhr

Am Donnerstagabend haben Unbekannte in Hoyerswerda einen Opel Astra gestohlen. Mit diesem Wagen sind die Täter am frühen Morgen in Lauta in die Schaufensterfront eines Discounters gefahren und stahlen Zigaretten. Das Tatfahrzeug brannte wenig später am Stadtrand von Hoyerswerda aus.

Gegen 22:50 Uhr stahlen Unbekannte den Opel Astra an der Liselotte-Herrmann-Straße in Hoyerswerda. Das 18 Jahre alte Auslieferfahrzeug eines Pizza-Dienstes stand mit steckendem Zündschlüssel vor einem Haus. Der Eigentümer hörte noch, wie der Motor des Wagens gestartet wurde und rannte ins Freie. Da sah er jedoch nur noch die Rücklichter des Opels. Der Mann alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Wagen auslöste.

In Lauta meldete dann ein Lkw-Fahrer gegen 02:55 Uhr, dass ein Opel in die Glasfront eines Discountermarktes an der Friedensstraße gefahren war. Mehrere Täter gelangten in das Objekt und stahlen dort nach ersten Erkenntnissen einen Zigarettenträger mitsamt Inhalt. Mindestens zwei Männer luden den Warenträger in den Kofferraum des Opels und fuhren davon. Teile der Beute und den Zigarettenträger fanden Polizisten im Rahmen der weitergeführten Fahndung wenig später auf und stellten sie sicher.

Gegen 04:50 Uhr meldeten Anwohner des Grünewaldrings in Hoyerswerda schließlich einen Mülltonnenbrand. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Abfallbehälter, sondern der gesuchte Opel Astra an dem Waldrand brannte. Die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda löschte die Flammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Kriminalpolizei hat zu allen drei in Verbindung stehenden Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Modus Operandi ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um einheimische Täter handelt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist zur Stunde noch nicht beziffert.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wem sind Personen bekannt, die sich mit der Tat brüsten?

- Wem sind Personen bekannt, die seit heute Tabakwaren in großer Stückzahl besitzen oder diese verkaufen wollen?

- Wer hat den Diebstahl des Autos in Hoyerswerda oder den Einbruch in das Geschäft in Lauta beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468-100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tk)