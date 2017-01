Wintervogelzählung...

Der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland bittet zweimal im Jahr um Mithilfe bei der Zählung von Vögeln. Vom 6. bis 8. Januar wurden bei der Aktion „Stunde der Wintervögel“ verschiedene Vogelarten erfasst. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda, welche sich in Trägerschaft des Christlich- Sozialen Bildungswerkes Sachsen e.V. (CSB) befindet nimmt seit fünf Jahren an der Aktion teil. Im Vorfeld wurden Karten mit den verschiedenen Vögeln ausgeteilt um die Bestimmung zu erleichtern.

Ausgerüstet mit Fernglas, den Bestimmungskarten und natürlich heißen Getränken zählten die Farmkinder als Hobbyornithologen bei ihren Beobachtungen am Freitag, 6. Januar, unter anderem 14 Feld- und 7 Haussperlinge. Das bedeutet gegenüber 2016 einen Rückgang. Damals wurden 22 Feld- und 27 Haussperlinge gezählt. Eine Steigerung gab es gegenüber dem Jahr 2016 bei den Stockenten. Die Zahl stieg von zwei auf 12 gezählte Vögel. Interessantes erbrachte die Zählung bei den Amseln. 2016 konnte keine Amsel gesichtet werden, in diesem Jahr dafür acht. Die detaillierte Vogelzählung wurde online gemeldet. Aus den gewonnen Zahlen können Rückschlüsse gezogen werden, wie und welche Vogelarten sich gut bzw. nicht so gut verändert haben

Die Vogelzählung hat den Kindern Spaß gemacht und sie sind sicher nächstes Jahr mit demselben Eifer dabei. (pm)