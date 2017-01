Winterlauftreff für Einsteiger

Mit Helau in die Elbe

Dresden. Zum 19. Mal lädt die DLRG am 5. Februar zu Dresdens eisigstem Badevergnügen in der Elbe ein„Auch wenn dieser Winter wieder so mild wie im letzten Jahr werden sollte: Das Anbaden in der Elbe ist nichts Alltägliches und wird weiterhin für viele eine Herausforderung sein", weiß Dominic Lorenz, Sprecher der DLRG Dresden. Am 5. Februar heißt…

