Wie weiter mit dem Seenland?

Auf Einladung von Oberbürgermeister Stefan Skora trafen sich am Mittwoch die Bürgermeister der Städte Lauta und Wittichenau sowie der Gemeinden Lohsa, Elsterheide und Spreetal mit dem Stadtoberhaupt von Hoyerswerda zu einem Arbeitsgespräch (Bürgermeister Habel urlaubsbedingt verhindert).

Das Treffen fand im Ergebnis der Sondersitzung des Hoyerswerdaer Stadtrates zur Zusammenarbeit der Großen Kreisstadt Hoyerswerda mit den Umlandgemeinden statt und diente der Benennung von Prioritäten bei der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Entwicklung in der Region.

Neben den Themen der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen EDV / IT, Feuerwehr sowie Aus- und Fortbildung wurde die Art und Weise der Zusammenarbeit bei der touristischen Entwicklung des Lausitzer Seenlands besprochen.

Gemeinsames Ziel bei der infrastrukturellen Entwicklung der Region sind die Verbesserung der Schienen- anbindung nach Berlin, Dresden und Görlitz sowie der Ausbau der vorhandenen Straßenverbindungen, insbesondere der Ausbau der B 97 in Richtung Dresden als Autobahnzubringer analog Brandenburg.

Die Gesprächspartner verständigen sich, die Arbeitsgespräche im regelmäßigen Rhythmus weiterzuführen.

Olaf Dominick, F.: LMBV