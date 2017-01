Verstärkung für Budissa Bautzen

Marko hat verschiedene Vereine in seinem Heimatland kennengelernt, dazu zählt unter anderem auch die U19 von Dinamo Zagreb. Von der U19 der Neugersdorfer wurde er im Sommer in die erste Mannschaft des Vereins berufen, kann jedoch bis auf einen Kurzeinsatz gegen Budissa Bautzen auf keine Einsätze verweisen.

Der 1,77 m große Marko fühlt sich im Sturm am wohlsten und wird dort auch seine Einsätze finden und somit die Angriffsaktivitäten der Budissen verstärken.

Budissa Bautzen setzt mit der Verpflichtung von Marko Zuljevic seine Verjüngung des Kaders fort. Mit der Festigung des jungen Teams erwartet der Trainer eine Stabilität für die Zukunft der Mannschaft.

Wir begrüßen Marko recht herzlich in Bautzen an der Spree und wünschen ihm viel Erfolg in der Stadt der Türme an der Spree.

Budissa Bautzen