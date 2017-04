Unbekannte entsorgen vermutlich Ölfarbe in Kanalisation

Hier lodern Hoywoys Hexen

Hoyerswerda. Wer am Sonntag eine Hexe oder Gartenverschnitt verbrennen will, hat in diesem Jahr wieder etwas mehr Auswahl an geeigneten Hexenfeuern. Für die Neustädter ist wahrscheinlich die Feuerstätte in Zeißig (am ehemaligen Waldbad) günstig erreichbar. Etwas kleiner geht es an „Eckis Haufen“ zu, am Irish Pub Black Raven in der Einsteinstraße. Für Hoywoys Altstädter gibt es nach jahrelanger…