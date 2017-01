Städtepartnerschaft soll weiter ausgebaut werden

Stadtrundfahrt und „Lausitz-Tower“, Hauptfeuerwache und Regionalleitstelle, Seenland und KRABAT-Mühle, aber auch Dresden und der Landtag waren Stationen der vergangenen zwei Tage. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste beispielsweise von der Weihnachts-Show der Sportakrobaten in der Lausitzhalle.

In angeregten Gesprächen am Abschlussabend berichteten Marcin Bednarz (Landrat), Jadwiga Wieland (Vizepräsidentin des Kreistages) und die weiteren Delegationsteilnehmer – mit tatkräftiger Unterstützung der Dolmetscherin Agnieszka Deska – über Neuigkeiten und Entwicklungen in ihrer polnischen Heimat. Großes Interesse zeigten sie an Informationen zum aktuellen Hoyerswerdaer Stadtumbau und auch zur städtischen Schul- und Sportlandschaft. Beiderseits wurde der Wunsch geäußert, künftig mehr Austausch auf Kultur- und Sportebene zu organisieren.

Die polnischen Gäste sprachen eine Einladung für das kommende Jahr aus und bedankten sich bei den Stadtvertretern mit Präsentkörben, nachdem Oberbürgermeister Skora bereits Hoyerswerda-Taschen überreicht hatte, gefüllt mit kleinen Erinnerungsgeschenken.

