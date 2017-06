Rekord beim DAK Firmenlauf in Bautzen

Gut, zu wissen, ist nach diesem Lauf auch, dass die Feuerwehr und Polizei der Region sehr schnell zu Fuß unterwegs sind. Die Teams der Cottbuser Feuerwehr für die Männer und das Frauenteam der Sächsischen Polizeihochschule gewannen den fünf Kilometer langen Lauf durch die Bautzener Altstadt. Das schnellste Mixteam hat übrigens auch etwas mit flinken Füßen zu tun: Birkenstock aus Görlitz gewann in dieser Kategorie. Im nächsten Jahr gilt es dann auch die Top-Zeit des schnellsten Läufer zu knacken: Robert Kubisch mit 16:13 Minuten wurden als erstes gestoppt.

Der Streckenverlauf wurde nicht verändert. Lediglich rückte der Startbogen etwas weiter in Richtung Lauenturm, um das enorme Starterfeld gut ins Laufen zu bringen. Über die Friedensbrücke ging es dann in die Seidau und schließlich wieder über die berüchtigten Anstiege der Behring- und Schülerstraße. Kräftige Anfeuerungen und Beifall erwarteten die erschöpften Läufer dann auf der Reichenstraße und dem Hauptmarkt. Als Geschenk gab es obendrauf noch die Tasse als mittlerweile etabliertes Sammlerstück.

Ein rundes Bild und damit auch nach dem Lauf ein gutes Gefühl vermittelten die unterschiedliche Stände. So konnten die strapazierten Beine sofort am Massagestand behandelt werden. Kohlenhydrate für den Energiespeicher und leckeres Eis standen ebenso zur Verfügung wie ein Garderobe-Bus. Das Karrieremobil der Bundeswehr wurde wieder zum Wasserspender. Und natürlich erwartete auf der Radio-Lausitz Bühne die fleißigen Läufer und Gäste ein sportliches Programm der Tanzschule Mühlmann und der Wolfpack Cheerleader des Bautzener Leichtathletikvereins.

Fortsetzung in Cottbus

Mit der siebten Auflage des DAK Firmenlaufs in Bautzen fiel zudem der Startschuss für den 1. WochenKurier Cup. Anwärter auf diesen Preis sind Firmenteams, die sowohl bei dem Lauf in Bautzen gestartet sind, als auch am DAK Firmenlauf in Cottbus teilnehmen. Bis zu dem Cottbuser Event am Donnerstag, 7. September, bleibt noch ein wenig Zeit, um die Kräfte wieder aufzutanken oder das Training noch ein wenig intensiver zu gestalten.

Anmeldungen für den Lauf sind übrigens unter www.firmenlauf-cottbus.de noch möglich. Die Organisatoren um Uwe Hilbig von der DAK Gesundheit und Aline Lepsch von Radio Cottbus freuen sich über neue Teilnehmer aus der Oberlausitz.

Ergebnisse des DAK Firmenlaufes in Bautzen



Männerteam

1. Feuerwehr Cottbus [Feuerwehr Cottbus]

Robert Kubisch, Zoltan Senczyszyn, Robert Judis, Bryam Rex

2. TruLaserRacer [TRUMPF Sachsen GmbH]

Eric Simler, Ralf Kratzsch, Andreas Wilde, Thomas Nutschan, Jens Schaumkessel, Henry Höntschel,

3. LaKlamotte [Textilien und Werbung Lober]

Sandro Besold, Matthias Herrmann, Marko Scholz, Michael Kaminski, Matthias Schulze, Kathleen Weß

Frauenteam

1. Hochschule der Sächsischen Polizei - "Streifen sind sexy" [Hochschule der Sächsischen Polizei]

Theresa Lützendorf, Katrin Sieber, Jennifer Nitsch, Annemarie Erber, Jana Flack

2. Radio Lausitz 3 [Radio Lausitz]

Ines Pröhl, Bettina Schmidt, Ramona Haak, Petra Werner, Jana Teubel

3. KFO to go [Praxis für Kieferorthopädie]

Stephanie Grubert, Lydia Liebscher, Magdalena Büchner, Carola Dr. Büchner-Reuter

Mixed-Team

1. Footbed Fighter I [Birkenstock Productions II Görlitz]

Telmo Cunha, Hardy Schröter, Malgorzata Krasicka, Hilmar Knoll,

2. Run4Life [ASB Görlitz Rettungsdienst]

Jens Weickert, Ralf Riccius, Sandra Beck, Maik Lehnert, Marco Peter

3. Running Bankers 1 [Volksbank Bautzen eG]

Mike Herzog, Manuel Wendt, Michael Schober, Jana Wendt