Im März 2016 gab der Bautzener Stadtrat grünes Licht für die dringend notwendigen Arbeiten am Turm. Der Reichenturm wies 25 Jahre nach der letzten Sanierung Verschleiß- und Abwitterungsschäden auf, die zwingend beseitigt werden mussten. Außerdem sollte der Putz des Turmes so angestrichen werden, wie es die Denkmalpflege bereits in den 50er Jahren empfahl.

Neues in der Türmerstube

Die Holzbalkendecke in der obersten Ebene der Turmhaube wurde komplett erneuert, ebenso wie die Dielung über der Aussichtsebene. Neu sind nun auch der Zugang zur Steigleiter sowie die Durchgänge für das Lotpendel und die Regenwasserableitung. Um erneute Schimmelbildung in der Turmhaube künftig zu vermeiden, musste diese mit einer Durchlüftung versehen werden. An der Natursteinhaube sind Risse, lockere Fugen und stark verrostete Stahlbauteile ausgetauscht. Leider nur aus der Ferne gut zu sehen ist die neue Verbleiung der Turmhaube. Damit wurde eine denkmalgerechte und dauerhafte Lösung gefunden, die auch bei den kleineren Simsen und Vorsprüngen oder Vouten Anwendung fand.

Die vier verrotteten Rundfenster in den Gauben der Turmhaube wurden ausgetauscht, die Anstriche der anderen Fenster erneuert. Auf der Aussichtsplattform wurden die Geländer repariert und Vorkehrungen für Sonderinstallationen, wie einen beleuchteten Weihnachtsstern vorgenommen. Besonders augenfällig ist der komplette Neuanstrich von Turmschaft und den angrenzenden Gebäuden. Auch in der Türmerstube gab es Veränderungen. So erhielt die Pächterin beispielsweise eine komplett neu eingerichtete Küche.

Letzte Restarbeiten

In den Folgetagen sind noch einige Restarbeiten nötig. So muss der Anbau mit der öffentlichen Toilette noch den endgültigen Farbanstrich bekommen und an der Südseite wird noch ein großer Innenstadtplan angebracht. Bereits beauftragt aber noch nicht terminiert ist eine Neuvermessung des Reichenturms. Es ist aber davon auszugehen, dass er unverändert 1,44 Meter aus dem Lot steht.

Insgesamt kosteten die Maßnahmen 382.860 Euro. Fördermittel kamen im Rahmen der Städtebauförderung von der Sächsischen Aufbaubank in Höhe von 161.160 Euro. Die Förderung für den Reichenturm erfolgte aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Zur weiteren Deckung der nicht förderfähigen Kosten und des städtischen Eigenanteils standen weitere finanzielle Mittel aus dem Altstadtkonto in Höhe von 102.000 Euro zur Verfügung. Dieses Konto wurde 1990 von den Bautzener Bürgern für Spenden zum Erhalt und der Wiederherstellung der historisch wertvollen Bausubstanz eingerichtet.

Zu Ostern geöffnet

Einen Blick über das österliche Bautzen (vor allem zur Osterreiter-Prozession am Sonntag um 10.30 Uhr) bietet sich von der Plattform des Reichenturmes. Am Samstag und Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.