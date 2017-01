Neujahrsempfang am Lausitzer Seenland Klinikum

Auch in Zukunft ist das Lausitzer Seenland Klinikum gut für gesundheitspolitische und demografische Entwicklungen gewappnet, hieß es zum Neujahrsempfang am Montagnachmittag. Klinik-Geschäftsführer Jörg Scharfenberg resümierte die erbrachten Meilensteine 2016: „Wie im vergangenen Jahr versprochen, stellen wir uns unserer Verantwortung und haben unser medizinisches Portfolio an den Bedürfnissen unserer Patienten ausgerichtet und werden diesen erfolgreichen Weg auch künftig weitergehen." Zu den erreichten Zielen 2016 zählt die Re-Aktivierung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter dem neuen Chefarzt Dr. Aiman Bachouri, dessen Klinik im neuen Jahr gleich mit einem Geburtenrekord seit 15 Jahren aufwartete. Weitere Meilensteine waren die Eröffnung der Klinik für Neurologie mit Chefarzt Dr. Andreas Linsa, M.mel. und die Gründung der interdisziplinären Zentren: das Darmzentrum, das Zentrum für Endoprothesen, das Wirbelsäulenzentrum und das Alterstraumatologische Zentrum. Letzteres gipfelte vergangenen Dezember in einem Prüfverfahren nach den Anforderungen des Bundesverbands für Geriatrie. Das Ergebnis hielt zum heutigen Neujahrsempfang Oberbürgermeister Stefan Skora in der Hand: sichtlich stolz überreichte er dem Klinikum das Zertifikat für das Alterstraumatologische Zentrum und das Qualitätssiegel der Klinik für Geriatrie. Auch er hat in seiner Rede die Errungenschaften des Klinikums anerkennend gewürdigt.

Weitere Großprojekte stehen für das Lausitzer Seenland Klinikum bereits in den Startlöchern: die Chefarztstelle in der Dermatologie wird ab 1. April durch den neuen Chefarzt Dr. Kim Christian Heronimus besetzt, es wird ein neues Pflegekonzept geben, die Gefäßchirurgie soll ausgebaut werden und die benannten Zentren sollen ebenso einem Prüfverfahren unterzogen und zertifiziert werden. Außerdem hat sich der größte Arbeitgeber der Region wiederum seine Attraktivität als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb auf die Fahnen geschrieben.

Scharfenberg weiter: „Wir danken unseren beiden Gesellschaftern, den niedergelassenen Ärzten und den Gesundheitspartnern der Region für all das in uns gesetzte Vertrauen. Besonders möchten wir uns aber bei unseren Patienten bedanken, die uns als ihr Gesundheitszentrum der Region wahrnehmen und sich in unsere vertrauensvolle Hände begeben."

Einen weiteren freudigen Ausblick gab der Klinik-Geschäftsführer für das Jahr 2018. Das Klinikum wird sein 120-jähriges Jubiläum feiern.