Mittelstürmer kommt nach Bautzen

Kevin Bönisch hat zahlreiche Jugendstationen beim Bundesligisten Dynamo Dresden hinter sich gebracht, bevor er zum FSV nach Zwickau wechselte. So kam er in den Genuss der Dynamo-Ausbildung in der U17, U19 und auch in der U23 hat er gespielt.

Der 22-jährige Rechtsfuß verweist auf neun Einsätze in der Regionalliga Nordost für den FSV Zwickau und erzielte dabei einen Treffer. In der U23 von Dynamo Dresden kam er zu 51 Einsätzen in der NOFV-Oberliga und war mit 17 Treffern erfolgreich.

Die vergangene Saison verlief für Kevin Bönisch nicht besonders gut. Mit einem Kreuzbandriss fiel er die gesamte Spielzeit aus. Komplett ausgeheilt nimmt er nun neuen Anlauf bei den Budissen und will für Wirbel im Sturmzentrum der Weiß-Schwarzen sorgen. Kevin Bönisch trainiert seit seiner vollständigen Genesung wieder voll und wird auch bei Budissa Bautzen vollwertig in das Mannschaftstraining einsteigen.

Kevin Bönisch bringt zudem eine Körpergröße von 1,90 Meter mit, was ihn sicher für ein das Kopfballspiel im gegnerischen Strafraum prädestiniert. Auch Kevin Bönisch begrüßen wir recht herzlich in Bautzen auf der Müllerwiese und wünschen ihm natürlich ein erfolgreiche Saison und eine verletzungsfreie Zeit in Bautzen.

Herzlich willkommen in Bautzen!

(PM/Budissa Bautzen)