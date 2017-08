Kornmarkt-Center Bautzen evakuiert

Bautzen. Aufregung am Donnerstagabend im Kornmarkt-Center Bautzen: Plötzlich geht im Inneren des Gebäudes die Sirene, Lautsprecherdurchsagen ertönen, alle werden gebeten, das Gebäude langsam und kontrolliert zu verlassen.?Auslöser war eine Rauchentwicklung auf dem Parkdeck, sowie ein ausgelöster Handmelder. Wenige Minuten nach Alarmierung rückten mehr als 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bautzen an. Sie bauten eine Löschwasserversorgung auf und überprüften zusammen mit den Haustechnikern, ob noch Personen im Gebäude waren.?Glücklicherweise handelte sich das Ganze um eine Evakuierungsübung, damit im Ernstfall alle freiwilligen Helfer wissen, was zu tun ist.? (lausitznews)Aufregung am Donnerstagabend im Kornmarkt-Center Bautzen: Plötzlich geht im Inneren des Gebäudes die Sirene, Lautsprecherdurchsagen ertönen, alle werden gebeten, das Gebäude langsam und kontrolliert zu verlassen.?Auslöser war eine Rauchentwicklung…

weiterlesen