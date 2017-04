„Als Feuerwehr gehen wir zwar regelmäßig in Kindergärten und leisten dort entsprechende Aufklärungsarbeit, aber nicht selten mit dem erhobenen Zeigefinger. Ob das bei den Kleinen in der heutigen Zeit immer so gut ankommt, darf pädagogisch zumindest angezweifelt werden. Dabei gibt es durchaus sinnvolle Alternativen. Eine davon hat sich bereits in Berlin und Brandenburg so gut wie etabliert. Das Konzept möchten wir nun auch in unserer Region für möglichst viele Vorschulkinder an den Start bringen“, so Berger. Erfunden hat es der für seine „brennenden“ Erziehungsmethoden mehrfach ausgezeichnete Künstler Kain Karawahn, der in Deutschland dazu beigetragen haben soll, dass das Thema „Feuer und Kinder“ enttabuisiert wird. Sein Credo: „Kinder kommen als kleine Urmenschen auf die Welt und nur ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Wird über das Verbotene altersgerecht informiert, zudem praktisch erlebbar gemacht, verliert es letztlich seinen Reiz.“ Davon ist auch Ricarda Tröster, Chefin der Sportbund-Kita „Sausewind“ überzeugt und konnte am Dienstag auch die Eltern der jungen „Probanden“ davon begeistern: „Der lehrreiche Workshop wird nun am 8. Mai bei uns starten und am 12. Mai seinen Abschluss finden. Nicht nur für unsere Einrichtung eine echte Premiere, wahrscheinlich auch eine, die in ganz Sachsen sicher Schule machen dürfte“, ist Tröster sicher.