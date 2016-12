Hoyerswerda will soziale Stadtentwicklung voranbringen

Das Fördergebiet sei bewusst aus Teilen der Alt- und Neustadt gebildet worden, um auch das Entstehen einer neuen Mitte aus beiden Teilen der Stadt, die in der Vergangenheit faktisch voneinander getrennt waren, zu befördern.

Staatssekretär Dr. Wilhelm: „Investive Stadtentwicklung ist die eine Seite, soziale Stadtentwicklung die genauso wichtige andere. Mit viel Engagement hat Hoyerswerda hier ein Konzept auf die Beine gestellt, das sozial benachteiligten Bürgern konkret hilft. Das Projekt ’Sport für Kinder aus Asyl- und Flüchtlingsfamilien‘ ist eine wunderbare Sache. Sport ist der Integrationsfaktor schlechthin. Das Projekt ’Brückenbauer‘ unterstützt Eltern dabei, wichtige Anträge auf Hilfeleistungen zu stellen. Ganz wichtig für die Teilhabe sozial Schwacher.“

Durch das ESF-Programm Nachhaltige soziale Stadtentwicklung werden niedrigschwellige, informelle Vorhaben in benachteiligten Stadtgebieten unterstützt, heißt es. Zielgruppe seien sozial und am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, wie Langzeitarbeitslose, einkommensschwache Familien und Flüchtlinge und Migranten. Das sächsische Innenministerium prüfe und bestätige entsprechende Handlungskonzepte. Die SAB erlasse anschließend einen Rahmenbescheid. Dieser lege die Mittel fest, die die Gemeinde zur Umsetzung der Einzelvorhaben in dem Gebiet bei der SAB beantragen kann. Die Gemeinden reichen die Förderung für die Einzelvorhaben dann an die jeweiligen Träger weiter, heißt es. Insgesamt würden in Sachsen dafür 37,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen, die sich aus 30 Millionen Euro EU-Mitteln, 5,6 Millionen Euro Landesmitteln und 1,9 Millionen Euro kommunalen Eigenmitteln zusammensetzen.

Die Stadt Hoyerswerda habe in der Bundesrepublik Deutschland die stärksten prozentualen Bevölkerungsverluste seit dem Jahr 1990 erfahren.

(PM/Sächsisches Staatsministerium des Innern)