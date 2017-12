Hoyerswerda - "Patenonkel" missbraucht 11-Jährigen

Hoyerswerda. Als die Kripo vor wenigen Wochen bei den Eltern des Jungen klingelt, vermuten sie nichts Schlimmes. "Die Beamten fragten über den Sprechfunk, ob wir sie ins Haus lassen könnten", sagen Mutter Aline (27)* und Silvio T.* (29). "Wir wollten wissen zu wem sie wollen: Zu Ihnen!". Die Kriminalbeamten nehmen am Wohnzimmertisch Platz. Hier präsentieren sie den verdutzten Eltern einen dicken Hefter. "Die haben mir ganz trocken dutzende, ganz schlimme Fotos gezeigt, welche im Internet gefunden wurden", sagt Aline. Aufgetaucht waren die Aufnahmen und selbst Videos aber nicht in irgendwelchen geheimen Foren oder im Darknet, sondern öffentlich und für jeden einsehbar. Die Eltern sind geschockt! Alles begann vor etwa zwei Jahren. Mutter Aline und ihr Mann beobachten bei Paul plötzlich Auffälligkeiten. "Er wollte oft allein sein, bekam Schreianfälle und litt unter schweren Konzentrationsstörungen", so die Mutter. Ärzte diagnostizierten ADHS. Fortan bekam er Medikamente, medizinisches Crystal. Doch Paul war nicht krank, wie sich später herausstellte. Der Grund für seine Ausraster war weitaus schlimmer. Er heißt Marcel B. (29), er ist ein Freund der Familie, ein Schulfreund des jetzigen Ehemannes von Mutter Aline und selbsternannter Patenonkel des Jungen. "Dass Marcel etwas damit zu tun haben könnte, hätten wir nie für möglich gehalten", so die Mutter. Gern passte Marcel auf Paul auf. Dass er nichts mit Pauls Schwester zu tun haben wollte, wundert die Eltern zunächst nicht. "Wie wir jetzt erfahren haben, näherte sich Marcel unserem Sohn über gemeinsame Spiele, sie zockten zusammen. Es folgten Küsse und Umarmungen, später sexuelle Handlungen bis zur Penetration. Wie die Kripo ermittelte, wurde unser Sohn zu ´extremen sexuellen Handlungen gezwungen`." Besonders perfide: "Marcel hat unserem Sohn öfter eine Überdosis seiner eigenen Medikamente verabreicht, um ihn willenlos zu machen." Die Kripo, so sagen die Eltern, könne die veröffentlichten Fotos seiner Taten bis zum Sommer 2015 zurückverfolgen. Das letzte Foto tauchte im Oktober im Internet auf. Am 28. November wurde Marcel B. schließlich festgenommen, direkt auf seiner Arbeitsstelle, in einem Supermarkt. Er machte sich keine Mühe seine Taten abzustreiten. Bei einer Hausdurchsuchung bestätigt er bereitwillig die Vorwürfe. "Paul ist froh, dass alles vorbei ist. Er ist sehr erleichtert, doch fürchtet, dass Marcel wiederkommen könnte", sagt Mutter Aline. Zumindest diese Angst ist unberechtigt. Marcel nahm sich nur drei Tage nach seiner Verhaftung das Leben unter der sogenannten "Globus-Brücke". Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Sachverhalt. Paul wird nun erst einmal eine Traumatherapie besuchen, die Familie zieht in Kürze aus Hoyerswerda weg: "Zu viel erinnert uns hier an das Geschehene". *Namen von Redaktion geändert

