Geldautomat in Einkaufzentrum gesprengt

Kamenz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Kamenzer Einkaufszentrum. In der Nacht zu Donnerstag waren Unbekannte in das Gebäude an der Straße An der Windmühle eingedrungen. Offenbar waren sie auf das Flachdach des Objektes gelangt. Von dort aus bahnten sie sich ihren Weg ins Innere des Einkaufszentrums. Der Fokus der Täter lag vermutlich darauf, an Bargeld zu gelangen. Sie suchten und fanden in mehreren Geschäften die Tresore, in denen die Einnahmen des Vortages lagen. Vermutlich mit einer Flex öffneten sie die Wertschränke und auch einen Geldautomaten, der in einem Vorraum stand. Auch hier gelang es den Unbekannten, an die eingeschobenen Geldkassetten zu gelangen und diese aufzubrechen. Dabei löste in mindestens einem Fall eine Farbmarkierungspatrone aus und färbte nicht nur die Geldscheine, sondern sehr wahrscheinlich auch die Bekleidung sowie das Gesicht oder die Hände der Täter mit blauer, hartnäckig haftender Farbe ein. In welcher Höhe die Einbrecher schließlich Bargeld erbeutet haben, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Vermutlich wird die Summe mehr als 10.000 Euro betragen. Mindestens in selber Höhe wird mit Sachschaden zu rechnen sein, den die Täter angerichtet hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker und die Tatortgruppe der Polizeidirektion sicherten Spuren, deren Auswertung nach aussteht. Mit einer Drohne des Polizeiverwaltungsamtes überflogen die Beamten das Einkaufszentrum und fertigten Luftbildaufnahmen des Tatorts an. Die Ermittler suchen zudem Zeugen:- Wer hat in der Nacht zu Donnerstag vor dem Einkaufszentrum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? - Wer hat Personen gesehen, deren Gesicht, Hände oder Bekleidung blau eingefärbt war oder ist? - Wo haben Personen versucht, mit blau eingefärbten Euro-Scheinen zu bezahlen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468-100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tk)

