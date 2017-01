Gaußig - Tote nach Wohnhausbrand

Bautzen. Zu einem tragischen Einsatz wurden am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr Kameraden der Feuerwehren rund um Gaußig gerufen. Ein Wohnhaus in der Zockauer Straße stand lichterloh in Flammen. Erst nach mehreren Stunden Löscheinsatz konnten Kameraden unter Atemschutz das Gebäude betreten. Im Inneren des Hauses machten diese eine grausame Entdeckung: In den Trümmern fanden sie einen verbrannten Körper - vermutlich die 91-jährige Bewohnerin des Hauses. Auf Nachfrage teilte die Polizeidirektion Görlitz mit, dass neben der Frau auch ihr Mann noch vermisst werde.Der Löscheinsatz wird sich noch bis in die Mittagsstunden ziehen, ein Brandursachenermittler der Polizei wird sich mit dem Brand befassen.

