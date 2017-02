Fußball fällt aus

Tattooentfernung: Bye, bye Arschgeweih

Dresden. Vor mehr als einem Jahrzehnt wusste Sängerin Ina Müller, was mit unliebsamen Tattoos zu tun ist. Ein findiger Berliner hat den Refrain quasi in Filialstruktur gegossen und ist damit ziemlich erfolgreich. „Tattoolos“ Studio Nr. 16 steht in Dresden und hat seit Samstag, 11. Februar, geöffnet.