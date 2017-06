Fünf Wochenend-Tipps, ein Ziel: Knappenrode

Nach den gelungenen Veranstaltungen der Jahre 2010 - 2013 mit zuletzt knapp 320 Fahrzeugen und ca. 5.000 Besuchern findet das Lausitzer Oldtimer- und Blaulichttreffen am 17. Juni seine Fortsetzung zum 5. Geburtstag an neuer Location, der Energiefabrik Knappenrode. Dort finden am nächsten Tag die Fabrik.Fest.Spiele statt, die das Veranstaltungswochenende abrunden.

Es sind neben den aktuellen und historischen Blaulicht- und Einsatzfahrzeugen natürlich wieder jede Menge Oldtimer und Ostblockfahrzeuge zu bestaunen, sowie Ausstellungen und Vorführungen der Feuerwehr, der Polizei und des THW. Am Freitag, den 16. Juni beginnt das Treffen um 18 Uhr mit der Aufstellung der Blaulichtfahrzeuge auf dem Lausitzer-Platz.

Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 10 Uhr findet wieder ein vielseitiges Programm für die ganze Familie mit verschiedensten Vorführungen der Einsatztechnik, Mitfahrgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für die Kleinen statt. In diesem Jahr gibt es erstmals eine Feuerwehr-Besucher-Challenge, bei der die Besucher Ihre Kräfte und Geschick gegen die Kameraden der Feuerwehr messen können.

Auch wird es einen Pendelverkehr zwischen Lausitzer Platz (Haltepunkt 5) und Energiefabrik mit einem historischen Ikarus-Bus geben, der ab 9.30 Uhr im Stundentakt fährt. Höhepunkte sind die Ausstellung und Vorführungen der Feuerwehr und des THW´s sowie die Blaulichter bei Nacht mit Feuerwerk um 22 Uhr vor der Fassade der Energiefabrik.

Die große Ausfahrt mit ca. 130 Fahrzeugen am Samstag, mit Start- und Zielpunkt Energiefabrik um 17 Uhr, führt dieses Mal über Knappenrode – Wittichenau – Hoyerswerda – Lohsa zurück nach Knappenrode, der von der Polizei begleitet wird. Es kann aufgrund des Fahrzeugkorsos kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Veranstaltungswochenende findet zusätzlich ein großer Teile- und Trödelmarkt auf dem Gelände der Energiefabrik statt.

Die Besucherparkplätze sind ausgewiesen und befinden sich vor der Energiefabrik Knappenrode.

Weitere Informationen unter www.blaulichterbeinacht.de

Außerdem können Sie am Samstag einen ersten Blick in die neue Sonderausstellung mit dem Titel „SiO2 – Von Bergkristall bis Smartphone“ werfen. Staunen Sie über wunderschöne Edelsteine und entdecken Sie welcher Rohstoff die Lausitz neben der Braunkohle besonders macht!

Am Sonntag geht es dann munter und abwechslungsreich weiter. Die Fabrik.Fest.Spiele jähren sich zum 14. Mal und locken zu einem Besuch. Ein bunter Mix aus regionalem Handwerk, Handel, kulinarischen Leckereien, Mitmachangeboten, offener Modellbahnwerkstatt, Sonderführungen und Fahrten mit der Handhebeldraisine lädt Sie und Ihre Familie zum Stöbern, Verweilen, Schlendern und Erleben ein. Gleichzeitig können Sie an diesem Tag ab 8 Uhr den größten Trödelmarkt der Lausitz mit über 200 Händlern bei uns besuchen!

Information für kurzentschlossene Händler: Es sind keine Anmeldungen nötig. Jeder kann mitmachen! Der Aufbau beginnt 6 Uhr. Nähere Informationen direkt bei Frau Schwarz unter Telefon: 0179/7944191.

Highlight an diesem Nachmittag ab 16.30 Uhr ist Yellow Cap – die Ska, Reggae und Rocksteady-Kapelle aus Dresden. Yellow Cap gehört inzwischen sicher zu den bekanntesten, deutschen Skabands. Nach mehr als 18 Jahren im Geschäft, fünf Alben und unzähligen Konzerten von Deutschland bis Brasilien kann man sagen „Oben angekommen!“ Erkennbarer Verschleiß? Im Gegenteil! Wie sagt man gleich noch… wer zünden will, muss selber brennen. Und diese Band brennt lichterloh.

Den geneigten Zuhörer erwartet nicht nur eine ekstatische Show sondern auch in musikalischer Hinsicht ein Leckerbissen: Yellow Cap versteht es, inspiriert von vielen Genres, Songs zu entwickeln, die unverwechselbar klingen und Bumms haben. Neun Mann an den Rudern. Tighte Rhythmusgruppe, zackiger Bläsersatz und immer volle Kraft voraus. So macht man hohe Wellen!

Weiterhin wird an diesem Tag „Die Notlösung“ aus Hoyerswerda die Bühne entern. Ab ca. 12 Uhr werden die Musiker mit ihrem Sound von Cash to Clash die Besucher begeistern. Alte und neue Songs, bekannte und weniger bekannte Stücke, interpretieren sie auf ihre Art und reißen das Publikum einfach mit. Im letzten Jahr blieben jedenfalls bei keinem Besucher Füße oder Beine ruhig. In den Pausen werden dann Mitglieder der Wittichenauer Tanzgruppe um Andrea Panitz ihr Können zeigen und einzigartige Performances darbieten.

Das LOBT und die Fabrik.Fest.Spiele finden in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Der Trödelmarkt öffnet für alle Frühaufsteher am Sonntag schon ab 8 Uhr.

Nutzen Sie für beide Tage das günstige Wochenendeticket.

An allen Tagen und für alle hier genannten Veranstaltungen gilt unser regulärer Eintritt von 5 Euro pro Erwachsenem, 2,50 Euro pro Ermäßigtem und 10 Euro pro Familie. Kinder bis 6 Jahr erhalten freien Eintritt. Vergünstigtes Wochenendticket gültig für den 17. und 18.06.2017: Erwachsene 7,50 €, Ermäßigte 4 € und Familien 15 €.

Energiefabrik Knappenrode Ernst-Thälmann-Str. 8 02977 Hoyerswerda

Öffnungszeiten - ganzjährig - Montag geschlossen (außer Feiertag) Dienstag bis Sonntag & Feiertag 10 - 18 Uhr

Tel.: 03571.6095540 Mail: info-energiefabrik@saechsisches-industriemuseum.com