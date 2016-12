Drängler und Nötiger auf dem Asphalt

Nachdem der Dacia-Fahrer den Lkw überholt hatte, soll der BMW-Fahrer beschleunigt und den 62-Jährigen rechts überholt haben. Anschließend soll er vor das Fahrzeug des Rentners gefahren sein und ihn dann auf etwa 40 km/h ausgebremst haben. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Dränglers gemerkt. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bautzen haben die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Unter Drogen auf der Autobahn

In der Nacht zu Dienstag stoppte eine Streife des Autobahnpolizeireviers auf der BAB 4 in Richtung Dresden einen 21-Jährigen und dessen Fahrzeug. Die Beamten lotsten den Mann zum Parkplatz Am Wacheberg, wo sie ihn kontrollierten. Die Polizisten führten einen Drogenschnelltest bei dem 21-Jährigen durch, welcher positiv auf den Konsum von Amphetaminen reagierte. Die Streife untersagte dem Mann die Weiterfahrt, begleitete ihn zur Blutentnahme und fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwarten den jungen Mann ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte im Bundeszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von etwa 500 Euro. (mf)

Bootsmotor verschickt

Am Mittwochvormittag wurde die Polizei zu einem Verteilerzentrum in Weigsdorf-Köblitz gerufen. Dort waren Angestellte auf Grund des starken Geruchs, auf ein etwa ein Meter großes Parket aufmerksam geworden. Beamte des Polizeireviers Bautzen suchten den Adressaten in Crostau auf. Dieser konnte schnell Entwarnung geben. Im Paket befand sich ein gebrauchter Bootsmotor, aus dem offenbar Reste von Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren. (mf)

Erheblicher Sachschaden nach Einbruch

Am Mittwochmorgen sind in Kleinwelka Unbekannte in einen Markt an der Hoyerswerdaer Straße eingedrungen. Die Täter beschädigten die Schiebetüren des Ladens, gelangten so in einen Vorraum, den sie durchwühlten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Am Dienstagmorgen kam es in Cannewitz zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo die K 7226. In einer Rechtskurve kam sie offenbar auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (mf)

In Betrieb eingedrungen

In der Nacht zu Dienstag sind in Kamenz Unbekannte in einen Betrieb eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten an der Macherstraße und entwendeten eine neu aufgearbeitete grüne Simson S 50 sowie ein Handy. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 1.100 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

In Einkaufsmarkt eingedrungen

Zwischen Montag und Dienstag sind in Radeberg Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Dresdener Straße eingedrungen. Die Täter stahlen aus den Räumlichkeiten fünf Kästen Bier und zwei Computerbildschirme. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 650 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

VW T 4 entwendet

In der Nacht zu Mittwoch haben in Hoyerswerda Unbekannte einen 19 Jahre alten VW T 4 entwendet. Der weiße Kleintransporter mit den amtlichen Kennzeichen HY-Q 80 befand sich an der Scadoer Straße. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer auf rund 4.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (mf)

VW Golf entwendet

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag haben Unbekannte in Hoyerswerda einen schwarzen VW Golf entwendet. Der etwa fünf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen BZ-TC 142 befand sich an der Neil-Armstrong-Straße. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer auf rund 15.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (mf)

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Vormittag des 16. Dezember 2016 in Hoyerswerda ereignete. Ein Pkw, vermutlich ein Suzuki, befuhr die Kreuzung Bautzener Allee/Erich-Weinert-Straße in Richtung Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Dabei stieß das Fahrzeug mit einer 62-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche die Fahrbahn der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße überquerte. Die Dame wurde durch den Unfall leicht verletzt. An ihrem Zweirad entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Fahrerin des unbekannten Pkw verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Die Beamten des örtlichen Polizeireviers ermitteln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Pkw beziehungsweise dessen Fahrerin machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Hoyerswerda (Telefon 03571 465-0) zu melden. (ts)

Beim Einkauf bestohlen

Am Dienstagnachmittag wurden in Hoyerswerda zwei Frauen bestohlen. Die beiden Damen waren unabhängig voneinander in einem Einkaufsmarkt am Kamenzer Bogen einkaufen. An der Kasse stellten beide Frauen das Fehlen ihrer Geldbeutel fest. Offenbar hatten Unbekannte die Portmonees unbemerkt aus den Handtaschen der Frauen entwendet. Den Stehlschaden bezifferten die Eigentümerinnen auf insgesamt etwa 300 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Hoyerswerda hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Zwei leicht verletzte Personen

Am Dienstagnachmittag kam es in Neuwiese-Bergen zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Bergener Straße in Richtung Bergen. An der Kreuzung zur S 234 missachtet die Frau offenbar eine von rechts kommende 76-Jährige und deren VW. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. (mf)