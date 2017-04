Die Motoren dröhnen wieder

Gut über den Winter gekommen sind die Autocrosser des MC Oberlausitzer Bergland. Voller Energie und Enthusiasmus nehmen sie die bereits traditionellen Höhepunkte des Motorsportjahres auf dem Matschenberg in Angriff, nachdem sie während der zurückliegenden Monate nicht nur an ihren Fahrzeugen „werkelten“ und zahlreiche kleine Mängel zur Optimierung der Rennveranstaltungen abstellten. So wurde zum Beispiel damit begonnen, mit freundlicher Unterstützung der Fa. Graf aus Cunewalde, schallisolierende Fenster im Start- und Zielgebäude einzubauen. Durch das Engagement der Wilthener Firma B&C BüroCommunikation konnte die Ausstattung mit Computertechnik verbessert werden. Und weil aller guten Dinge drei sind, wurde außerdem ein massives Sanitärgebäude im Fahrerlager errichtet. Das 125 Quadratmeter große Gebäude besteht aus sieben Räumen mit 14 Duschen und elf Toiletten, eine davon behindertengerecht. Damit möchte der Traditionsverein bei der FIA, der internationalen Motorsportvereinigung, punkten. Möglich machten das der ADAC und der Hauptsponsor, die Kreissparkasse Bautzen. Bei den Zuschauern will der Verein mit einer zweiten Videowand punkten. Diese wird im „Karussell“ hoffentlich für gute Bilder vom Rennen sorgen.

Los geht das Renngeschehen bereits am 22. April mit dem alljährlichen Schnuppertag, dem Autocross für Jedermann und dem ersten Praxistest für die Arbeiten während des Winters. Von 9 bis 16 Uhr werden die Motoren dröhnen. Eine gute Gelegenheit für Autocross-Neulinge, einmal Rennatmosphäre zum Nulltarif zu erleben.

Ein reichliches Vierteljahr später, am 24. und 25. Juni, folgt der diesjährige Lauf um die europäische Autocross-Krone. Und weitere drei Monate später, am 23. und 24. September, geht am Matschenberg das Motorsportjahr 2017 mit dem Lauf um die Deutsche Meisterschaft und den ILP schon wieder zu Ende.

So vielfältig die Vorbereitungen während des zurückliegenden halben Jahres, so abwechslungsreich auch die sportlichen Ziele der Aktiven im aktuellen Motorsportjahr: Grit Hennersdorf, Yasmin Meile, Hendrik Bundesmann und Robert Wiedemuth werden wieder um EM-Punkte kämpfen. Ob sie bei allen Läufen am Start sein werden steht Wochen vor Rennbeginn noch in den Sternen. Ähnlich sieht es bei den übrigen Fahrerinnen und Fahrern des MC Oberlausitzer Berglandes aus. Armin Pfalz, Torsten Zimmermann, Hagen Stübner, Marko, Gührig, Torsten Riedel, Robert Scholze, Alexander Langer, Toni Hoyer und Richard Wagner werden wohl in der Matschenberg Off Road Arena „nur“ bei Wettbewerben auf nationaler Ebene antreten. Klar ist aber, dass der Cunewalder Autocrossverein einmal mehr mit dem zahlenmäßig stärksten Aufgebot ins Jahr startet.