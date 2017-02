Die Jugendredaktion auf der Suche nach etwas mehr Zuversicht

Jetzt ist auch Altbundespräsident Roman Herzog (Durch Deutschland muss ein Ruck gehen…) nicht mehr unter uns. Da möchte wohl der größte Optimist von der Brücke springen. Zeit, den Pessimisten die mediale Harke zu zeigen, denn junge Leute brauchen Zuversicht! Die Jugendredaktion mischte sich am Dienstag unter die Gäste des Neujahrsempfangs und wollte von von ihnen wissen: Was sollte die Kommune tun, um Jugendliche der Stadt Hoyerswerda bei der Stange zu halten? Stichwort: Abwanderung!

Frank Hirche (55, MdL, CDU): „Man sollte vor allen Dingen versuchen, die Jugend in Arbeit zu bringen, um den Wirtschaftsstandort Hoyerswerda zu stärken. Das heißt, den mittelständischen Unternehmen und Dienstleistern Rahmenbedingungen bieten. Und Hoyerswerda muss als Bildungsstandort stärker als bisher ausgebaut werden. Das erste Ziel ist ja der Bau des neuen Oberschulzentrums. Ich denke, das ist ein wichtiger Baustein, wir haben vonseiten der Stadt jetzt auch weitere Planungen in Angriff genommen. So haben wir uns mit den Kindertagesstätten beschäftigt, und auch in diesem Bereich wird es Veränderungen geben. Aber die Möglichkeiten der Stadt sind natürlich finanziell begrenzt. Doch wer in Bildung investiert, investiert auch in die Zukunft.“