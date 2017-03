Der TOD - Happy Endstation

Sturmschäden auf Schloss Sonnenstein

Pirna. Das Sturmtief vergangene Woche führte auch in Pirna zu etlichen Schäden an Gebäuden. Am 4. März musste am Schloss Sonnenstein sogar die Schlosstreppe gesperrt werden. Dachziegel fielen nach unten. Am Nachmittag sperrte die Polizei die Treppe zwischen Canalettoweg und Schloßcafe. Die Feuerwehr sicherte zwar das Gebäude, vorsorglich abgesperrt wurde die Treppe unterhalb des Daches trotzdem. Das Schloßcafé auf dem Sonnenstein ist nun nur noch über den Schlosshof des Landratsamtes erreichbar und nicht mehr über die Schlosstreppen. Warum in Pirna keiner reagierte, obwohl schon am 2. März bemerkt wurde, dass Dachziegel nach unten gefallen waren, sollte auch geklärt werden. Oder muss von den Ziegeln erst jemand getroffen werden? (mf)