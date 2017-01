Budissa Bautzen verpflichtet Ezequiel Rosendo

Wir begrüßen einen alten Bekannten in Bautzen an der Spree. Ezequiel

Horacio Rosendo kommt vom Oberligisten Germania Halberstadt

zurück in die Oberlausitz und wird das offensive Mittelfeldspiel bei

Budissa Bautzen bereichern. Vorstellen muss man Ezequiel Rosendo in

Bautzen sicher kaum, denn so lang ist es nicht her, als er Bautzen

Richtung Halberstadt verließ. Im kurzen Gespräch machte der gebürtige

Argentinier deutlich, wie sehr er sich über die Rückkehr nach Bautzen

freut. Der 31jährige wird mit seinen Erfahrungen das Spiel der Budissen

sicherlich wieder prägen und erfolgreicher gestalten.

Ezequiel Rosendo hat einen Vertrag zunächst bis zum Ende der

laufenden Saison unterzeichnet, spielberechtigt für Budissa Bautzen ist

er ab dem 01.02.2017.

Der Verein Budissa Bautzen begrüßt den Rückkehrer recht herzlich in

Bautzen und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg in den Farben des

Vereins.

FSV Budissa Bautzen e.V.