Benz-Fahrer tötet Laterne

Schon wieder Feuer im Hochhaus

Hoyerswerda. Am 01.01.2017, um 23.47 Uhr, wurde die Feuerwehr der Stadt Hoyerswerda zu einem Brand in die Ratzener Str. 54 in Hoyerswerda alarmiert. Immer wieder müssen die Brandschützer hier tätig werden. Zuletzt erst vor einem Monat, als der Kellerbereich des Elfgeschossers in Flammen stand.

