Autos kaputt, Pizza kalt...

Hoyerswerda. Am Sonntagnachmittag kam es an der Alten Berliner Straße in Hoyerswerda ebenfalls zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 31-Jährige missachte mit ihrem Lupo augenscheinlich die Vorfahrt eines Polos. Die 23-jährige Lenkerin verletzte sich leicht. Der Sachschaden an beiden Volkswagen betrug rund 6.000 Euro. Die Verkehrssachbearbeiter des örtlichen Reviers befassen sich mit den Ermittlungen. (pm polizei)Am Sonntagnachmittag kam es an der Alten Berliner Straße in Hoyerswerda ebenfalls zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 31-Jährige missachte mit ihrem Lupo augenscheinlich die Vorfahrt eines Polos. Die 23-jährige Lenkerin verletzte…

