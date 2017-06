hg 19. Juni 2017 Artikel teilen





89-Jähriger bei Badeunfall verstorben

Ottendorf-Okrilla. In einer Kiesgrube bei Ottendorf hat sich ein tragischer Badeunfall ereignet. Am Donnerstagmittag meldete eine Frau der Polizei per Notruf ihren Ehemann auf dem Gelände der Kiesgrube an der Werksstraße als vermisst. In dem Baggersee, in welchem das Baden verboten ist, waren der 89-Jährige und dessen Ehefrau gegen 12:00 Uhr ins Wasser gegangen. Wenige Minuten später war der Mann spurlos verschwunden.