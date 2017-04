Dreijährige fällt bei Kita-Ausflug in den Vorstau

Bautzen. Dramatischer Unfall am Donnerstagvormittag am Vorstau des Bautzener Stausees. Eine Kindergartengruppe mit 40 Kindern und 3 Betreuerinnen war am Vorstau in einem Wald oberhalb des Wassers unterwegs. Beim Durchzählen fiel auf, dass ein 3-jähriges Mädchen und ein gleichaltriger Junge fehlen. Die Erzieherinnen suchten die 2 und fanden den Jungen weinend am Ufer. Das Mädchen trieb leblos im Wasser. Die 59-jährige Betreuerin holte das Mädchen aus dem Wasser und reanimierte es bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Das Mädchen kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

